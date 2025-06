Jovem sem uma perna encanta com suas habilidades Milagros Trejo, uma argentina de 12 anos, desafia as probabilidades na patinação artística Balanço Geral RS|Do R7 25/06/2025 - 16h12 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h12 ) twitter

Milagros Trejo, uma jovem argentina de 12 anos, nasceu sem uma das pernas e com a Síndrome de Vacterl. Ela desafia as probabilidades e encanta o público com suas habilidades na patinação artística. Recentemente, participou do Open Mundial em Capão da Canoa (RS), onde emocionou a plateia com sua determinação e talento, mostrando que a inclusão e o esporte são fundamentais para superar barreiras sociais e físicas.