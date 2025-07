Juíza é demitida por suspeita de copiar decisões judiciais em mais de 2 mil processos A defesa contesta a penalidade, alegando falta de estrutura e resistência interna Balanço Geral RS|Do R7 15/07/2025 - 14h04 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Rio Grande do Sul, a juíza Angélica Chamon Layoun foi demitida, após ser acusada de copiar decisões judiciais em mais de 2 mil processos. A defesa contesta a penalidade, alegando falta de estrutura e resistência interna. O caso agora está no Conselho Nacional de Justiça. A investigação revelou decisões idênticas para casos distintos, levando à demissão da magistrada.