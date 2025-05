Líder de facção criminosa do Vale dos Sinos (RS) é detido em Itapema (SC) Foragido desde abril do ano passado, ele havia rompido a tornozeleira eletrônica e continuava a administrar o tráfico de cocaína em São Leopoldo Balanço Geral RS|Do R7 14/05/2025 - 17h52 (Atualizado em 14/05/2025 - 17h52 ) twitter

O líder de uma organização criminosa do Vale do Sinos (RS), conhecido como ‘Tiririca’, foi capturado em Itapema, Santa Catarina, após dois meses de investigação. Foragido desde abril do ano passado, ele havia rompido a tornozeleira eletrônica e continuava a administrar o tráfico de cocaína em São Leopoldo. A prisão ocorreu em um apartamento de alto padrão, onde foram apreendidos diversos celulares e uma SUV. A polícia destaca a falha nos critérios de monitoramento eletrônico, permitindo que criminosos continuem suas atividades ilícitas mesmo após serem beneficiados com a tornozeleira.