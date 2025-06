Líder de facção é capturado após 10 anos foragido Considerado um dos criminosos mais perigosos do Rio Grande do Sul, ele tinha quatro mandados de prisão por homicídios e envolvimento com o tráfico de droga

Balanço Geral RS|Do R7 03/06/2025 - 15h30 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share