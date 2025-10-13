Luta contra o feminicídio: Rio Grande do Sul volta a ter Secretaria das Mulheres A nova pasta surge em resposta ao aumento de feminicídios no estado, com 59 casos registrados apenas neste ano

O Rio Grande do Sul anuncia a criação de uma secretaria dedicada, exclusivamente, às mulheres, visando intensificar o combate à violência doméstica. A secretária Fabia Richter destaca a importância de uma abordagem detalhada e cuidadosa, enfatizando a necessidade de políticas públicas integradas para prevenção e apoio às vítimas. A nova pasta surge em resposta ao aumento de feminicídios no estado, com 59 casos registrados apenas neste ano.