Médico é condenado por homicídio culposo após esquecer gaze em paciente A paciente, que faleceu após uma cesárea, teve a informação omitida do prontuário médico Balanço Geral RS|Do R7 12/06/2025 - 18h23 (Atualizado em 12/06/2025 - 18h23 )

O médico Joaquim foi condenado a 6 anos de prisão por homicídio culposo e falsidade ideológica após esquecer uma gaze no corpo de Mariane durante uma cesárea. A paciente, que faleceu, teve a informação omitida do prontuário médico. A promotora do Ministério Público destacou a importância da condenação para a justiça. A família de Mariane, incluindo seus filhos, recebe apoio psicológico.