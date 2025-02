Menina de 8 anos morre afogada em piscina comunitária Família denuncia demora no socorro e fechamento de posto de saúde próximo ao local do acidente Balanço Geral RS|Do R7 22/01/2025 - 18h28 (Atualizado em 22/01/2025 - 18h28 ) twitter

Uma menina de 8 anos morreu afogada em uma piscina comunitária da ASCOM (Associação Comunitária Parque dos Mayas), na Zona Norte de Porto Alegre, no sábado (18). A família informou que a filha sabia nadar e estava usando uma boia no momento do acidente.

Eles alegaram que o socorro demorou e, ao procurarem ajuda em um Posto de Saúde nas proximidades, encontraram o local fechado. Após ser levada para um hospital, a menina não resistiu e faleceu.