Moradores de bairro de Porto Alegre aguardam nova ponte A travessia precária afeta o acesso a serviços básicos, como escolas e postos de saúde, e obriga os residentes a longas caminhadas ou a depender de transporte caro Balanço Geral RS|Do R7 29/07/2025 - 18h00

Moradores do bairro Rubem Berta, em Porto Alegre (RS), enfrentam dificuldades devido à falta de uma ponte que desabou em uma enchente no ano passado. A travessia precária afeta o acesso a serviços básicos, como escolas e postos de saúde, e obriga os residentes a longas caminhadas ou a depender de transporte caro. A comunidade aguarda ações do poder público para solucionar o problema, que persiste há quase dois anos.