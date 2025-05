Morre idosa esfaqueada que tentou defender filha do ex-companheiro agressor A tragédia ocorreu na frente do filho da mulher, de apenas 3 anos Balanço Geral RS|Do R7 23/05/2025 - 18h01 (Atualizado em 23/05/2025 - 18h01 ) twitter

Em Três Coroas (RS), um homem de 42 anos matou a ex-companheira por não aceitar o término do relacionamento. A mãe da vítima, ao tentar defendê-la, acabou sendo esfaqueada também. Após ser hospitalizada, não resistiu aos ferimentos e morreu. A tragédia ocorreu na frente do filho da vítima, de apenas 3 anos. O criminoso foi preso e responderá por duplo feminicídio. A criança está sob a responsabilidade do Conselho Tutelar.