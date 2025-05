Motociclista atropela idosa e foge sem prestar socorro em Gramado (RS) Apesar de a idosa, de 60 anos, ter atravessado em um local sem faixa de pedestres, a omissão de socorro é injustificável Balanço Geral RS|Do R7 16/05/2025 - 16h41 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h41 ) twitter

Em Gramado (RS), um motociclista atropelou uma idosa e fugiu sem prestar socorro. A vítima, agora hospitalizada na UTI do Hospital Pompeia, em Caxias do Sul, sofreu graves ferimentos, incluindo sangramento cerebral. A polícia está investigando o caso, enquanto a comunidade expressa preocupação com a falta de empatia dos motoristas. A idosa, de 60 anos, atravessou em um local sem faixa de pedestres, mas isso não justifica a omissão de socorro.