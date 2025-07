Motorista de aplicativo é suspeito de estupro no litoral norte do RS A vítima relatou que o agressor a ameaçou e a manteve em cativeiro, forçando-a a simular um relacionamento Balanço Geral RS|Do R7 21/07/2025 - 18h28 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h28 ) twitter

Uma jovem de 23 anos denunciou um motorista de aplicativo por estupro no litoral norte do Rio Grande do Sul. A vítima relatou que o agressor a ameaçou e a manteve em cativeiro, forçando-a a simular um relacionamento. A polícia foi acionada após a jovem enviar sua localização à mãe. O suspeito foi indiciado, mas permanece solto, gerando indignação e medo na família.