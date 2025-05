Motorista de ônibus perde o controle e provoca acidente com nove veículos estacionados A motorista do ônibus teria sofrido um mal súbito, perdendo o controle e colidindo com carros

Balanço Geral RS|Do R7 28/05/2025 - 15h05 (Atualizado em 28/05/2025 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share