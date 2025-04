Mulher é agredida pelo marido da amiga em Viamão (RS) O agressor foi preso em flagrante, mas foi solto logo em seguida Balanço Geral RS|Do R7 22/04/2025 - 14h48 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h48 ) twitter

Na madrugada do último dia 18, mais um caso de violência contra a mulher foi registrado na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul.

Camile voltava de uma festa, quando foi covardemente agredida pelo marido de uma amiga. A jovem ficou gravemente ferida e chegou a ser ameaçada de morte pelo homem.

O agressor foi preso em flagrante, mas logo solto, gerando indignação e medo na vítima. Camile expressa seu temor contínuo e a perda de liberdade devido à ameaça constante.