Mulher é vítima de assédio dentro de ônibus em Alvorada (RS) O agressor tocou nas nádegas da passageira e, ao ser confrontado, fugiu pela janela Balanço Geral RS|Do R7 04/06/2025 - 19h11 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h11 )

Uma mulher foi vítima de assédio sexual em um ônibus, em Alvorada, próximo a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O agressor tocou nas nádegas da passageira, que reagiu confrontando-o. Ele negou o crime e fugiu pela janela do ônibus antes da chegada da polícia. Imagens de câmeras e celulares podem esclarecer o ocorrido. A empresa de ônibus deve colaborar com as investigações para confirmar o incidente.