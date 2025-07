Ônibus da linha 8 pega fogo no bairro Moinhos de Vento O motorista agiu rapidamente ao notar fumaça, permitindo que todos os passageiros saíssem em segurança Balanço Geral RS|Do R7 24/07/2025 - 17h21 (Atualizado em 24/07/2025 - 17h21 ) twitter

Um ônibus da linha 8 da Companhia Carris pegou fogo na manhã de hoje (24), no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS). O incidente ocorreu na Rua Doutor Timóteo, próximo à Rua Marquês do Pombal. O motorista agiu rapidamente ao notar fumaça, permitindo que todos os passageiros saíssem em segurança. A parte frontal do veículo foi a mais danificada. Felizmente, não houve feridos e a causa do incêndio ainda é desconhecida.