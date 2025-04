Operação policial desarticula esquema de tráfico por tele-entrega Mesmo com o líder do grupo preso, a facção criminosa continuava a operar, utilizando aplicativos de mensagens para coordenar as vendas

Balanço Geral RS|Do R7 24/04/2025 - 17h39 (Atualizado em 24/04/2025 - 17h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share