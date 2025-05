Operação policial desmantela rede de abuso infantil no Sul do Brasil A investigação, que durou um ano, revelou casos chocantes e resultou em seis prisões Balanço Geral RS|Do R7 29/05/2025 - 18h02 (Atualizado em 29/05/2025 - 18h15 ) twitter

Uma operação policial em Canoas e Gravataí, no Rio Grande do Sul, desmantelou uma rede de abuso sexual e tortura de crianças, resultando em seis prisões. A investigação, que durou um ano, revelou casos chocantes, incluindo um instrutor de academia que filmava alunas e um pai que forçava seu filho a abusar de outra criança. A Polícia Civil reforça a importância de denunciar abusos para proteger as vítimas e punir os culpados.