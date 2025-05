Organização é investigada por enriquecimento ilegal em Taquari (RS) A associação é acusada de falsificar documentos para firmar contratos com o poder público Balanço Geral RS|Do R7 14/05/2025 - 15h48 (Atualizado em 14/05/2025 - 15h48 ) twitter

Uma organização social está sob investigação, por suspeita de fraude em contratos de prestação de serviços no município de Taquari (RS). A associação é acusada de falsificar documentos para firmar contratos com o poder público, desviando verbas para contas de empresas e pessoas ligadas a uma mesma família. A operação policial, que cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em seis cidades, marca a primeira ação do Departamento de Repressão aos Crimes Contra a Administração Pública. O caso expõe os riscos de contratações mal fiscalizadas com entidades do terceiro setor, com contratos somando mais de R$ 34 milhões. A prefeitura de Taquari abriu um processo administrativo para apurar as denúncias, enquanto a Polícia Civil continua as investigações.