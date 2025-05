Organização incentiva jovens gaúchos ao empreendedorismo Projeto ‘Minha Empresa’ visa preparar os jovens para um futuro mais próspero e autônomo Balanço Geral RS|Do R7 16/05/2025 - 16h53 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h53 ) twitter

Uma das maiores organizações sociais do mundo está incentivando jovens gaúchos ao empreendedorismo por meio do projeto ‘Minha Empresa’, realizado pela Junior Achievement em mais de 140 escolas. No Centro da Juventude, em Porto Alegre, estudantes de escolas públicas aprendem a criar e gerenciar empresas, desenvolvendo habilidades socioemocionais e de negócios. O projeto visa despertar o espírito empreendedor, preparando os jovens para um futuro mais próspero e autônomo. Além das atividades em sala, os estudantes participam de uma competição internacional, destacando a importância do protagonismo juvenil na construção de carreiras.