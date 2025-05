Pai acusado de matar os quatro filhos começa a ser julgado hoje (13) As crianças, com idades entre 3 e 11 anos, foram mortas na casa da avó paterna, em dezembro de 2022 Balanço Geral RS|Do R7 13/05/2025 - 17h39 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h39 ) twitter

O julgamento de David da Silva Lemos, acusado de assassinar seus quatro filhos em Alvorada (RS), está em andamento. O crime, ocorrido em dezembro de 2022, chocou a região metropolitana de Porto Alegre. As crianças, com idades entre 3 e 11 anos, foram mortas na casa da avó paterna. O réu é acusado de homicídio triplamente qualificado, com motivação torpe e meio cruel. O julgamento, que deve durar três dias, conta com 11 testemunhas e é presidido pelo juiz Marcos Henrique Reichelt. A defesa e a acusação apresentam suas argumentações, enquanto o réu permanece detido desde o crime.