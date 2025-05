Pai atira contra o filho após discussão em Porto Alegre (RS) O incidente teria ocorrido após desavenças relacionadas ao histórico de drogadição do filho Balanço Geral RS|Do R7 27/05/2025 - 15h51 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h51 ) twitter

Um pai de 75 anos atirou no próprio filho durante uma discussão familiar no bairro Floresta, em Porto Alegre (RS). O incidente ocorreu após desavenças relacionadas ao histórico de drogadição do filho. Após intervenção do BOPE, o homem foi detido. O filho, atingido por tiros de calibre 22, já foi liberado do hospital. O caso está sob investigação para determinar se houve legítima defesa.