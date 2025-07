Passageiros são retirados de avião após alarme falso Uma criança, com transtorno do espectro autista, mencionou uma bomba, mas era brincadeira Balanço Geral RS|Do R7 23/07/2025 - 17h32 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h32 ) twitter

Um voo de Caxias do Sul (RS) para Campinas (SP) foi atrasado após uma criança de 12 anos mencionar uma bomba, levando à evacuação e inspeção de bagagens. A criança, com transtorno do espectro autista, fez a declaração como brincadeira. O incidente destacou a importância dos protocolos de segurança em aeroportos, que são rigorosamente seguidos para garantir a segurança dos passageiros.