Polícia Civil inicia ações urgentes contra violência doméstica no RS Foram com 10 casos registrados em apenas 5 dias no último feriado prolongado

Balanço Geral RS|Do R7 25/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 25/04/2025 - 18h07 ) twitter

