Polícia confirma 202 vítimas do maior predador sexual do RS As investigações revelam crimes de estupro e pornografia infantil cometidos ao longo de 16 anos Balanço Geral RS|Do R7 19/05/2025 - 18h33 (Atualizado em 19/05/2025 - 18h33 )

O caso chocante de Ramiro Gonzaga Barros, considerado o maior predador sexual do Rio Grande do Sul, continua a se desdobrar com a identificação de 202 vítimas. As investigações revelam crimes de estupro e pornografia infantil cometidos ao longo de 16 anos. A polícia, junto com o Instituto Geral de Perícias, encontrou evidências significativas, incluindo 750 pastas de conteúdo ilegal. Ramiro usava perfis falsos em redes sociais para manipular e chantagear suas vítimas, meninas entre 8 e 13 anos. A divulgação de seu nome e rosto visa encorajar mais vítimas a denunciarem. Uma audiência de instrução está marcada para maio, enquanto o Ministério Público busca ativamente mais vítimas. Denúncias podem ser feitas anonimamente à Polícia Civil de Taquara.