Polícia de Gramado (RS) busca autor de homicídio em loja Até agora, três suspeitos relacionados ao assassinato já foram presos Balanço Geral RS|Do R7 13/06/2025 - 16h07 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h07 )

A polícia prendeu três suspeitos relacionados ao assassinato de um funcionário de loja de tintas em Gramado (RS). O crime, ocorrido na Avenida das Hortênsias, está ligado ao tráfico de drogas. As prisões ocorreram em Caxias do Sul, e a investigação continua para localizar o atirador. A vítima, com antecedentes criminais, tinha vínculos com grupos criminosos, o que teria motivado o crime.