Polícia faz operação contra falsificação de atestados médicos Após cinco meses de investigação, dois homens foram identificados como responsáveis pelo esquema Balanço Geral RS|Do R7 05/06/2025 - 15h12 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou uma operação contra a falsificação de atestados médicos e venda ilegal de anabolizantes. Após cinco meses de investigação, dois homens foram identificados como responsáveis pelo esquema. A ação ocorreu em cinco bairros de Rio Grande e na cidade de São José do Norte e resultou na apreensão de prontuários médicos falsificados.