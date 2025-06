Prédio de hotel pega fogo no Centro Histórico de Porto Alegre (RS) O edifício, que abriga uma pensão e uma loja de tecidos, sofreu danos significativos, mas não houve feridos Balanço Geral RS|Do R7 25/06/2025 - 14h09 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h09 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio histórico no centro de Porto Alegre (RS), mobilizando bombeiros e Defesa Civil. O edifício, que abriga uma pensão e uma loja de tecidos, sofreu danos significativos, mas não houve feridos. A suspeita é de curto-circuito. O prédio, com mais de 100 anos, ficará interditado para avaliação estrutural. Proprietários e autoridades trabalham para entender as causas e contabilizar prejuízos.