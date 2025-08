Prefeitura de Campo Bom (RS) adota medida pedagógica contra vandalismo A medida visa conscientizar a população sobre a responsabilidade cidadã e o uso do dinheiro público Balanço Geral RS|Do R7 01/08/2025 - 17h50 (Atualizado em 01/08/2025 - 17h50 ) twitter

Após repetidos danos, a prefeitura de Campo Bom (RS) decidiu não consertar mais luminárias. A medida visa conscientizar a população sobre a responsabilidade cidadã e o uso do dinheiro público. Câmeras de segurança serão instaladas para identificar vândalos, e a comunidade é incentivada a colaborar com a preservação do patrimônio público.