Prejuízo: dona de casa cai no golpe do falso emprego A promessa de trabalhar com transporte de medicamentos levou-a a investir em equipamentos, resultando em um prejuízo de R$ 6.550

Balanço Geral RS|Do R7 03/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 03/07/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share