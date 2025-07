Quadrilha especializada em furtar caminhões e pedir resgate é desmantelada Com quatro prisões e um menor apreendido, a investigação revelou que os criminosos exigiam valores exorbitantes, ameaçando destruir os caminhões caso não recebessem o pagamento Balanço Geral RS|Do R7 15/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h37 ) twitter

Uma operação policial no Rio Grande do Sul desmantelou uma quadrilha especializada em furtar caminhões e extorquir vítimas para devolução dos veículos. Com quatro prisões e um menor apreendido, a investigação revelou que os criminosos exigiam valores exorbitantes, ameaçando destruir os caminhões caso não recebessem o pagamento. A polícia orienta as vítimas a não pagarem e procurarem as autoridades imediatamente.