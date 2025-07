Reconstrução: nova ponte começa a ser erguida na Serra A nova estrutura, contratada via licitação, tem prazo de 12 meses para conclusão Balanço Geral RS|Do R7 16/07/2025 - 17h49 (Atualizado em 16/07/2025 - 17h49 ) twitter

As obras de reconstrução da ponte entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, levada pelo Rio Taquari há dois anos, começaram. A nova estrutura, contratada via licitação, tem prazo de 12 meses para conclusão. A demolição da antiga ponte está em andamento, trazendo alívio para moradores e empresas locais. A rodovia principal também passará por reparos, com investimento de R$ 100 milhões.