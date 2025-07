Rio Grande do Sul discute liberação para retirada de areia do Guaíba A reunião no Palácio Piratini destacou a importância de estudos técnicos para evitar danos ambientais e melhorar a gestão de recursos públicos Balanço Geral RS|Do R7 11/07/2025 - 18h27 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h27 ) twitter

Após a suspensão judicial da atividade, o governo do estado do Rio Grande do Sul inicia uma consulta pública sobre a mineração de areia no Guaíba. A reunião no Palácio Piratini destacou a importância de estudos técnicos para evitar danos ambientais e melhorar a gestão de recursos públicos. O plano Rio Grande visa prevenir enchentes e promover desenvolvimento sustentável, enquanto a batimetria avalia o impacto do assoreamento no escoamento das águas.