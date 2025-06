Rio Grande do Sul usa tecnologia anti-drone para combater crime organizado O sistema bloqueia o sinal dos drones, permitindo que a polícia penal identifique e capture os operadores Balanço Geral RS|Do R7 10/06/2025 - 19h31 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h31 ) twitter

O Rio Grande do Sul é pioneiro no Brasil ao implementar tecnologia anti-drone para impedir a entrada de drogas e celulares em presídios. O sistema bloqueia o sinal dos drones, permitindo que a polícia penal identifique e capture os operadores. Desde sua implementação, houve um aumento de 20% nas apreensões. O secretário Jorge Pozzobom destaca a importância do investimento em segurança para enfrentar o crime organizado.