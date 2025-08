Santa Maria (RS) registra 1.200 raios em seis horas durante temporal A tempestade trouxe 33 mm de chuva e ventos de até 62 km/h. Balanço Geral RS|Do R7 04/08/2025 - 13h35 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h35 ) twitter

O Rio Grande do Sul foi palco de um espetáculo natural impressionante, com 1.200 raios registrados entre sábado e domingo em Santa Maria (RS). A tempestade trouxe 33 mm de chuva e ventos de até 62 km/h. As imagens aceleradas mostram a beleza e o perigo dos raios, que clarearam o céu da região. O fenômeno, embora fascinante, também é motivo de preocupação devido aos danos potenciais que pode causar.