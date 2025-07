Seis pessoas são presas por aplicarem o golpe do falso advogado Os criminosos enganavam vítimas, cobrando taxas falsas para liberar supostos valores judiciais Balanço Geral RS|Do R7 02/07/2025 - 16h36 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h36 ) twitter

Uma operação policial prendeu seis pessoas envolvidas em um golpe no qual se passavam por advogados no Rio Grande do Sul e em outros estados. Os criminosos enganavam as vítimas, cobrando taxas falsas para liberar supostos valores judiciais. A quadrilha usava dados vazados e monitorava processos judiciais para aplicar o golpe. A investigação continua, com 15 pessoas sob investigação e 18 mandados de busca cumpridos.