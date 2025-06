Sequência de batidas provoca a morte de caminhoneiro na BR-116 O caminhão carregado com botijões de gás colidiu na traseira de outro veículo, causando um engavetamento Balanço Geral RS|Do R7 17/06/2025 - 16h29 (Atualizado em 17/06/2025 - 16h29 ) twitter

Um acidente na BR-116, em Canoas (RS), envolveu seis carros e três caminhões, resultando na morte de um caminhoneiro de 57 anos. O caminhão carregado com botijões de gás colidiu na traseira de outro veículo, causando um engavetamento. A perícia da PRF investiga as causas do acidente, que ocorreu em condições de chuva e baixa visibilidade. Apesar do impacto, não houve explosão de gás.