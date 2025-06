Situação de emergência: bombeiros retiram moradores ilhados em São Sebastião do Caí (RS) A comunidade, ainda traumatizada por enchentes passadas, segue as orientações para evitar tragédias Balanço Geral RS|Do R7 20/06/2025 - 14h20 (Atualizado em 20/06/2025 - 14h20 ) twitter

Em São Sebastião do Caí (RS), a situação de emergência foi decretada devido à elevação do nível do rio. Bombeiros voluntários realizaram resgates essenciais, retirando moradores ilhados e orientando sobre os riscos. A Defesa Civil destacou a importância da prevenção, enquanto o nível do rio começa a baixar. A comunidade, ainda traumatizada por enchentes passadas, segue as orientações para evitar tragédias.