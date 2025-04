Suspeito de estuprar e matar sobrinho vai a júri popular Kátia, mãe da vítima, compartilha sua luta incansável por justiça e mostra a importância do júri popular Balanço Geral RS|Do R7 09/04/2025 - 17h33 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O julgamento do suspeito pelo estupro e assassinato do menino Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, de 12 anos, está marcado para 26 de outubro, em Porto Alegre (RS).

O crime, ocorrido em 2016, envolve acusações de homicídio e abuso sexual contra o tio da vítima, Jeverson Goulart.

A mãe de Andrei, Kátia, compartilha sua luta incansável por justiça, destacando a importância do júri popular para trazer à tona a verdade.

O caso, que inicialmente foi tratado como suicídio, foi reaberto graças à determinação de Kátia e ao trabalho do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que investigou novas evidências e testemunhos.