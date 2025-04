Suspeito de furto é atropelado em Caxias do Sul (RS) Após roubar um boné, o homem tentou escapar rapidamente, mas foi atingido por um carro quando o semáforo abriu Balanço Geral RS|Do R7 30/04/2025 - 14h49 (Atualizado em 30/04/2025 - 14h49 ) twitter

Um homem suspeito de furtar um boné em Caxias do Sul (RS) foi atropelado enquanto fugia do local do crime. Após pegar o boné, o suspeito tentou escapar rapidamente mas foi atingido por um carro, quando o semáforo abriu.

O motorista, pego de surpresa, teve o para-brisa danificado, enquanto o suspeito sofreu uma fratura na perna.

O incidente ocorreu no movimentado centro da cidade, no cruzamento das ruas Doutor Montaury e Bento Gonçalves.

O boné foi recuperado e devolvido, e o criminoso está, agora, à disposição do Poder Judiciário.