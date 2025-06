Tempestade de granizo causa estragos na fronteira oeste Oitenta casas foram danificadas e ruas ficaram cobertas de gelo Balanço Geral RS|Do R7 17/06/2025 - 14h47 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma forte tempestade de granizo atingiu Sant’Ana do Livramento (RS), danificando 80 casas e cobrindo ruas com gelo. A Defesa Civil distribuiu 800 metros de lona para ajudar a população. O coordenador Ademir Pacheco César destacou a rapidez e a intensidade do fenômeno, que entupiu calhas e alagou residências. A comunidade é orientada a permanecer em casa, enquanto as autoridades trabalham para mitigar os danos.