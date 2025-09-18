Tia do técnico Roger Machado morre atropelada em Porto Alegre (RS)
O caso, que ganhou destaque por envolver uma figura pública, reflete a triste realidade de muitas famílias afetadas por acidentes diários
A tia do treinador Roger Machado, do Internacional, faleceu em um acidente de trânsito em Porto Alegre (RS). O caso, que ganhou destaque por envolver uma figura pública, reflete a triste realidade de muitas famílias afetadas por acidentes diários. A polícia investiga as circunstâncias do acidente, enquanto a cidade registra um alarmante número de mortes no trânsito, reforçando a necessidade de mais educação e maior segurança viária.