Tia do técnico Roger Machado morre atropelada em Porto Alegre (RS) O caso, que ganhou destaque por envolver uma figura pública, reflete a triste realidade de muitas famílias afetadas por acidentes diários Balanço Geral RS|Do R7 18/09/2025 - 13h59 (Atualizado em 18/09/2025 - 13h59 )

A tia do treinador Roger Machado, do Internacional, faleceu em um acidente de trânsito em Porto Alegre (RS). O caso, que ganhou destaque por envolver uma figura pública, reflete a triste realidade de muitas famílias afetadas por acidentes diários. A polícia investiga as circunstâncias do acidente, enquanto a cidade registra um alarmante número de mortes no trânsito, reforçando a necessidade de mais educação e maior segurança viária.