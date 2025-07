‘Todos pelo Breno’: criança com paralisia cerebral precisa de tratamento no exterior A família busca apoio financeiro para custear o tratamento caro, que inclui sessões com o equipamento Cytotron Balanço Geral RS|Do R7 25/07/2025 - 17h33 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Breno, um menino de 9 anos com paralisia cerebral, precisa de tratamento no México para regenerar células e desenvolver habilidades. A família busca apoio financeiro para custear o tratamento caro, que inclui sessões com o equipamento Cytotron. Amigos e empresários organizam eventos para arrecadar fundos. A campanha ‘Todos pelo Breno’ busca doações para transformar a vida do garoto.