Trabalhador morre em ataque de abelhas na BR-290 Ele e outros dois funcionários limpavam painéis publicitários da pista quando foram atacados Balanço Geral RS|Do R7 13/05/2025 - 17h31 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um trabalhador morreu após ser atacado por abelhas enquanto limpava painéis publicitários na BR-290, em Osório (RS). Em um apiário localizado em Viamão, o repórter do Balanço Geral mostra a importância do conhecimento e do cuidado com a natureza defensiva das abelhas, além da necessidade de equipamentos de proteção. A conversa aborda também a relevância das abelhas na polinização e na preservação ambiental, além de técnicas para manuseio seguro, como o uso de fumegadores.