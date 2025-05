Traficante é preso com auxílio de drones no RS Estado é pioneiro no uso dessa tecnologia para segurança pública Balanço Geral RS|Do R7 15/05/2025 - 15h28 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h28 ) twitter

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul está utilizando drones para monitorar e capturar traficantes de drogas, destacando-se como pioneira no uso dessa tecnologia para segurança pública. Com imagens de alta resolução e câmeras termais, os drones permitem vigilância em tempo real, mesmo em áreas de difícil acesso. O 11º Batalhão, conhecido por suas inovações, lidera essa iniciativa, aprimorando a eficácia do policiamento ostensivo. A tecnologia não só facilita a detecção de atividades suspeitas, mas também amplia a cobertura de segurança, proporcionando maior tranquilidade à comunidade.