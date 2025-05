Tutora procura cãozinho resgatado da enchente Durante um passeio, Preto se assustou com um assalto e fugiu Balanço Geral RS|Do R7 15/05/2025 - 18h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h04 ) twitter

A história emocionante de Preto, um cão resgatado das enchentes e adotado por Clarissa, ganha destaque após seu desaparecimento em Porto Alegre (RS). Durante um passeio, Preto se assustou com um assalto e fugiu, gerando uma mobilização nas redes sociais para encontrá-lo. Voluntários de diversos bairros se uniram na busca, enquanto a tutora mantém a esperança de reencontrá-lo. A comunidade é incentivada a ajudar, com a promessa de recompensa para quem fornecer informações sobre o paradeiro do cãozinho.