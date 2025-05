Comandante Militar do Sul fala sobre os ensinamentos após um ano das enchentes do RS Trabalho em conjunto entre Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira foram fundamentais na redução de danos Balanço Geral RS|Do R7 07/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 14h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um anos após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, a união de esforços e a empatia nacional foram lições que marcaram a história do estado e do país.

Em visita à RECORD Guaíba, o Comandante Militar do Sul falou sobre os ensinamentos deixados pelo trabalho em conjunto entre a Marinha, o Exército e a Força Aérea Brasileira na diminuição dos danos e do número de mortes durante a alta das águas.