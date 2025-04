Vacinação contra a dengue é suspensa em Porto Alegre (RS) devido à falta de doses O Ministério da Saúde afirma que não há falta de doses, mas a entrega depende da capacidade de produção do único fornecedor mundial Balanço Geral RS|Do R7 24/04/2025 - 17h51 (Atualizado em 24/04/2025 - 17h51 ) twitter

A vacinação contra a dengue em Porto Alegre (RS) foi suspensa por tempo indeterminado devido à falta de doses, afetando crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Enquanto isso, uma escola na zona leste enfrenta um surto da doença.

Com mais de 10 mil casos registrados e 6 óbitos no estado, a preocupação com a dengue aumenta.

A população é orientada a manter cuidados básicos para evitar a proliferação do mosquito, como não deixar água parada e descartar lixo corretamente.

O Ministério da Saúde afirma que não há falta de doses, mas a entrega depende da capacidade de produção do único fornecedor mundial.