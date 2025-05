Venezuelano é preso acusado de crime sexual contra filha de uma prima Ele entrou no Brasil como refugiado em 2023, fugindo de acusações semelhantes em seu país de origem Balanço Geral RS|Do R7 15/05/2025 - 15h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h44 ) twitter

Um venezuelano de 32 anos foi preso em Canoas (RS), acusado de cometer crimes contra a dignidade sexual de uma parente. Ele entrou no Brasil como refugiado em 2023, fugindo de acusações semelhantes em seu país de origem. A investigação, liderada pelo delegado Maurício Barison, revelou que os abusos ocorreram dentro do ambiente familiar, com a vítima sendo uma menina que denunciou o agressor por meio de vídeos. O suspeito será julgado pela justiça brasileira, mas pode enfrentar penas, também, na Venezuela, dependendo das investigações internacionais.