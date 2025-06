Zona norte de Porto Alegre (RS) registra redução no número de homicídios Segundo o tenente-coronel Tales Américo Osório, a ação integrada entre batalhões e delegacias tem sido crucial Balanço Geral RS|Do R7 02/06/2025 - 15h43 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h43 ) twitter

O tenente-coronel Tales Américo Osório relata a redução de homicídios na zona norte de Porto Alegre (RS), com 20 mortes registradas de janeiro a maio, comparado a 33 no mesmo período do ano anterior. A ação integrada entre batalhões e delegacias tem sido crucial. O último incidente envolveu um indivíduo com histórico de tráfico, morto por um grupo criminoso rival.