Casal é preso por tráfico de drogas e posse de arma em São Leopoldo (RS) Operação policial descobre drogas armazenadas próximo a escola Cidade Alerta RS|Do R7 09/04/2025 - 20h17 (Atualizado em 09/04/2025 - 20h17 )

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em São Leopoldo (RS). Durante a operação, a polícia encontrou um depósito de entorpecentes já separados para venda, localizado nas proximidades de uma escola.

Na residência dos suspeitos - que aparentavam ser uma família tradicional sem antecedentes criminais - foi apreendida uma pistola importada com munições. O delegado André Serrão ressaltou a gravidade do caso, já que as drogas eram manipuladas na presença de crianças